Villa Galan in vendita, ma l'asta da 2,7 milioni di euro va deserta

Invendibile. Nessuno vuole la villa dell'ex presidente della Regione, Giancarlo Galan. Come riporta il Corriere del Veneto, una volta messa all'asta con una base di vendita di 2,7 milioni di euro dal Demanio, non è arrivata nessuna offerta alla scadenza del 28 marzo scorso. Villa Rodella sui Colli, a Cinto Euganeo, è stata il simbolo del potere economico di Galan, che in quella villa ha organizzato decine di feste. Poi il declino. Le tangenti, il carcere, e i sanitari portati via da quella casa, emblema della decadenza di un uomo arrivato a gestire il destino di una regione e finito prima in prigione e poi nel dimenticatoio. Pagano più di tutti e per molti altri, che invece in qualche modo l'hanno fatta franca. Messa all’asta dal Demanio, all’apertura delle buste (avvenuta a Venezia ieri 29 marzo) si è scoperto che non è stata presentata alcuna offerta di acquisto. Parliamo di un complesso di edifici su 13mila metri quadrati, risalente al Cinquecento e restaurato circa una ventina di anni fa. Dentro c'è perfino una chiesetta. Galan fu costretto ad abbandonarla nel 2016 dopo il coinvolgimento nello scandalo del Mose. Da quella inchiesta emerse come il costo dei lavori di sistemazione di Villa Rodella rientrassero in una tangente. Dopo l'arresto di Galan e il patteggiamento, ci fu la confisca di 2,6 milioni di euro pagati dall'ex presidente con la cessione allo Stato dell’intera proprietà. Finora quindi nessuno ha mostrato interesse per acquisirla, e se non dovesse arrivare l’interesse da parte di qualche ente pubblico, potrebbe essere indetta una nuova gara ma a prezzo ribassato.