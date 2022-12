Villa Melchiorre Cesarotti, Anci Veneto fa causa al Comune di Selvazzano Dentro

Anci Veneto, attraverso la società controllata Anci Sa srl, chiederà al Tribunale lo scioglimento della comunione in essere con il Comune di Selvazzano su Villa Melchiorre Cesarotti, che è di proprietà di Anci Sa per l’86,08 % e del Comune di Selvazzano per il restante 13,92%.

Villa Melchiorre Cesarotti

La stessa Anci Veneto spiega di essere «giunta suo malgrado a questa decisione dopo oltre tre anni di trattative bonarie durante i quali il Comune di Selvazzano ha costantemente manifestato la volontà di acquistare la quota della villa di proprietà di Anci Veneto per diventarne unico proprietario, senza tuttavia dare seguito a tutti i necessari passaggi per procedere all’acquisto. La decisione arriva dopo l’esito negativo anche del procedimento di mediazione, che è un passaggio obbligatorio in questo tipo di contenziosi, nel quale Anci è stata assistita dai legali dello Studio BM&A di Treviso». L'Associazione nazionale comuni italiani aggiunge: «Confidiamo ancora che, dopo la notifica dell’atto di citazione, si possa arrivare allo scioglimento della comunione senza che sia necessario procedere con la vendita all’asta e la suddivisione del ricavato in proporzione alle rispettive percentuali di proprietà. Prima che sia disposta la vendita, infatti, ognuno dei comproprietari, se lo vuole, può chiedere l’assegnazione a sé dell’immobile, liquidando la quota dell’altro secondo la stima di un perito. Nel frattempo Anci Veneto ha deciso con l’inizio del 2023 di trasferire i propri uffici in centro a Padova non appena attraverso le interlocuzioni con il Comune e con il sindaco Giordani saranno trovati gli spazi più adeguati».