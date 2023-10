A Villa Rosa l'ispezione della Soprintendenza e del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Venezia

La vicenda di Villa Rosa e dei matrimoni effettuati in un luogo dove vige il doppio vincolo imposto dalla Soprintendenza, sia paesaggistico che architettonico, con tanto di strutture montate senza autorizzazioni, l'occupazione di un antico brolo dove far parcheggiare le automobili con tanto di illuminazione fornita di un faro abusivo, non poteva che avere conseguenze. Per questo la Soprintendenza, nella giornata di giovedì 12 ottobre, ha effettuato una ispezione alla quala era presente anche l'architetto Franchin, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Teolo e il comandante della Polizia Locale. Già nel settembre 2022 è stata inviata a tutti gli organi competenti, compresa l’attuale amministrazione e i consiglieri comunali, una petizione sottoscritta da più di quaranta cittadini residenti nella zona, senza sortire alcun effetto. L’ispezione della soprintendenza a Villa Rosa, in località Tramonte di Teolo, per presunte irregolarità sull’utilizzo di strutture non autorizzate, oltre ai motivi di cui si diceva in apertura, qualche giorno dopo il nostro articolo del 10 ottobre scorso. A seguito poi dell'ispezione del 12 ce n'è stata anche un'altra da parte del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia.

«E i Consiglieri Comunali che fanno?», chiedono a tutto l'emiciclo del consiglio comunale, dalla maggioranza all'opposizione, quelli del Comitato No Cemento Monteortone. «Speriamo almeno che facciano la cosa "giusta”». Dal Comitato arriva anche una riflessione oltre che uno stimolo alla politica: «Anche in questo caso, come per l’ex-Cima, traspare poca attenzione da parte dell’amministrazione di Teolo alle istanze dei cittadini. Questo rafforza le nostre convinzioni sull’affaire Variante 27: la solita storia italiana», chiosano con una certa amara ironia. Il Comitato fa riferimento a quanto riportato nell'articolo in cui si racconta che già nel settembre 2022 c'era stata una segnalazione di diversi cittadini che abitano a ridosso di Villa Rosa a Tramonte di Teolo. 20 anni fa la stessa Villa era considerata di importanza tale che si è cercato di impedire il passaggio dei camion pesanti perché con l'azione meccanica sui dislivelli stradali ne minacciano tutt'ora la stabilità.

A sottoscrivere quel documento una quarantina di residenti che già si dicevano preoccupati per la mole esagerata di traffico, anche pesante, che transita in quella strada. I matrimoni ogni weekend hanno peggiorato la qualità di vita dei residenti vista la musica alta sparata ogni fine settimana. La richiesta alle autorità di intervento, non solo al Comune ma anche alla Provincia e al Prefetto di Padova, non ha sortito nessun effetto fino all'ispezione della Soprintendenza. Questo per quasi un anno. Forse anche per questo i residenti di Tramonte che abbiamo cercato di contattare non si sono solo negati al telefono o di persona, ma hanno precisato di non volerne saperne più di questa storia. C'è addirittura chi sostiene di non averne mai saputo nulla, anche quando gli facciamo notare ci fosse pure la sua firma. «Sono successe troppe cose strane dopo quella raccolta di adesioni, non ne voglio più sentire parlare», ci ha detto un altro residente al quale chiediamo a cosa si riferisce. La risposta è stata un cancello chiuso in faccia. Manifestano tutti, quelli con i quali siamo riusciti a parlare, una certa preoccupazione a esporsi. Parlare di omertà non è così fuori luogo. Eppure il documento con le varie richieste che andavano dall'abbassamento del volume a tutto il resto che si può immaginare quando di mezzo c'è una festa, fuochi d'artificio compresi.

E gli organizzatori degli eventi a Villa Rosa, di proprietà della famiglia Braga Rosa? La Whiteplanning nonostante tutto ha continuato la sua attività come nulla fosse anche nel weekend successivo all'ispezione della soprintendenza, anche se, come mostriamo nella fotografia, gli organizzatori delle feste di matrimonio hanno in fretta e furia liberato sia l'area occupata dal capannone non autorizzato che le stanze della villa occupate e utilizzate come magazzini. In quei giorni successivi all'ispezione si sono palesati, ai cancelli di Villa Rosa, anche carabinieri e polizia locale, forse chiamati da qualche cittadino.