Nel laboratorio tessile scoperto dormitorio abusivo nel sottotetto

Dormivano in luoghi non autorizzati e abusivamente creati: nei guai imprenditore cinese titolare di un laboratorio tessile situato nella zona industriale di Villa del Conte. Il sopralluogo è stato effettuato dagli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale della Federazione alle prime luci dell'alba di martedì 12 settembre. La ditta è gestita da cittadini cinesi e produce capi per note marche del lusso sia nazionali che internazionali tra cui Moncler, Loro Piano, Dior, Loro Piana. Gli agenti hanno trovato al lavoro una ventina di operai, tutti di nazionalità cinese, risultati in regola con i documenti per il soggiorno.

Gli accertamenti

Dal Comando della Polizia locale è chiaro da tempo che le ditte artigianali cinesi spesso ospitano i propri dipendenti nello stesso fabbricato dove si trova il laboratorio, così da avere la forza lavoro sempre a disposizione. In questo caso gli agenti si sono insospettiti perché negli alloggi annessi al capannone artigianale dove ha sede la ditta hanno trovato ospitate solo due famiglie e le stanze presenti non erano in grado di accogliere tutti gli altri dipendenti. Nel parcheggio della ditta poi non c'erano veicoli in sosta, segno che i dipendenti non potevano essere dei pendolari. Gli agenti hanno così cominciato a setacciare il fabbricato, una struttura di oltre 2.000 metri quadrati composta da più capannoni e numerosi locali.

I sospetti e le contestazioni

Alla fine, nascosta dietro un materasso, hanno trovato una porta che conduceva ad un corridoio nel sottotetto, lungo il quale erano state abusivamente ricavate una quindicina di camere, tutte numerate e assegnate ai dipendenti della ditta, con tanto di zona lavanderia e servizi igienici in comune. Al titolare della ditta è quindi stata contestata la violazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che vieta di utilizzare come alloggi locali non idonei e non destinati a questo uso, come uffici, magazzini o depositi. La ditta avrà ora 48 ore di tempo per ripristinare il sottotetto e rimuovere le camere realizzate illegalmente. La Polizia Locale denuncerà le opere abusive anche agli uffici competenti del comune di Villa del Conte guidato dal sindaco Antonella Argenti che ricopre anche attualmente il ruolo di presidente della Federazione.