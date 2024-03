Primavera ricca di cantieri: investimento di 1,5 milioni di euro

Una decina di cantieri aperti, 6 ditte in azione con più di 50 operatori al lavoro nel territorio di Villa Del Conte e della frazione Abbazia Pisani, e più di un milione e mezzo di investimenti in sicurezza e manutenzione. E’ grande il fermento in queste settimane di marzo nel comune padovano dove, secondo il cronoprogramma definito dall’amministrazione comunale, sono in corso diverse manutenzioni e completamento di opere pubbliche.

Il commento del sindaco

Il primo cittadino di Villa del Conte Antonella Argenti ha riferito: «Uno sprint facilitato dall’inizio della bella stagione che grazie alle temperature via via più miti, favoriscono gli interventi da parte di operatori ed operai e la disponibilità di risorse conseguenza di una proficua programmazione territoriale e di un’ottima gestione del bilancio comunale. Gli interventi riguardano diversi ambiti: dalla viabilità, alla sicurezza, alla manutenzione del verde, all’illuminazione e gestione del verde pubblico».

I cantieri

In particolare, sono a termine i lavori per la realizzazione della rotatoria di rotonda Abbazia Pisani, un’opera attesissima che sta vedendo la luce grazie alla collaborazione con la provincia di Padova e che restituirà definitivamente sicurezza e fluidità al traffico tra arterie provinciali e comunali, attesa da sempre. Nel settore dell’edilizia scolastica, stanno concludendo i lavori per la realizzazione della nuova mensa della primaria di Abbazia Pisani che darà uno spazio adeguato a studenti, docenti e personale per consumare i pasti durante le ore scolastiche. Molti anche gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade e aree pubbliche. Infine, ma non ultimo, la costante manutenzione del verde pubblico, con la nuova piantumazione di alberi nei parchi pubblici nell’ambito dell’originale iniziativa Radici Vive che si concretizzerà sabato 23 marzo con la cerimonia di intitolazione di 13 aree verdi pubbliche con i nomi più diffusi, nei cinque anni di mandato di questa amministrazione, dei neonati del paese.

Il commento dell'assessore

Ha puntualizzato l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Stocco: «Grazie ad un contributo statale di 100mila euro ottenuto dalla nostra amministrazione per la messa in sicurezza di strade comunali, sono quasi conclusi i lavori di rifacimento del manto e asfaltatura di via Strada Militare. Nelle prossime settimane saranno interessate da lavori di assestamento e asfaltature altre arterie e vie di capoluogo e frazione attese da anni. A questo si aggiungono altri interventi, tra cui i ripristini degli scarichi in via Risaie, via dell'Artigianato, via Vittorio Veneto; i ripristini dei marciapiedi in via Cardinale Pisani, la realizzazione del nuovo marciapiede presso il cimitero di Abbazia Pisani; il relamping e l’installazione di nuovi lampioni in via Papa Luciani, via Casere, Vittorio Veneto, Cà Brusae e altre vie al vaglio, lo sfalcio e sistemazione delle aree con nuovi alberi e nuove staccionate. Continua dunque in modo deciso e costante anche il percorso di efficientamento energetico iniziato nel 2019 e che prevede la sostituzione di tutte le vecchie lampade e, ove necessario, l’installazione di nuovi impianti di illuminazione».