Colpaccio nel padovano: investe 5 euro al Superenalotto e porta a casa 4 milioni

Un neo milionario in provincia di Padova. L'estrazione odierna del 16 febbraio del Superenalotto ha regalato il 6 che mancava da 635 giorni. E la dea bendata si è ricordata anche degli scommettitori che risiedono all'ombra del Santo. Quattro milioni di euro: è la vincita che è stata centrata con un “6” alla edicola-tabaccheria di via Roma a Villafranca Padovana. La somma rappresenta una quota del maxi jackpot in palio. Quello odierno è il montepremi più alto di sempre su scala mondiale vinto ad una lotteria. La vincita complessiva che si divideranno i fortunati 90 possessori di una quota del maxi sistema è di 371.133.424,51 euro. Una vittoria ottenuta con un minimo sforzo economico visto che le quote in vendita proposte dalla bacheca Sisal costavano appena 5 euro. La conquista della sestina vincente al Superenalotto manca da 15 mesi e 11 giorni. Ma prima d'ora ora passato un intervallo temporale così importante tra una vittoria e un'altra.

E' caccia al neo milionario

Mentre fino a tarda notte alla tabaccheria di Villafranca Padovana si è fatto festa e sono state aperte decine di bottiglie di spumante, è caccia aperta al fortunato vincitore. Nessuno al momento si sbilancia. La rivendita dove è stata effettuata la vincita riceve ogni giorno centinaia di clienti e avventori occasionali. Risulta dunque difficile fare previsioni. Una cosa è certa, chi ha in mano la schedina vincente non si è ancora fatto vivo con i proprietari. Oltre alla vincita registrata a Villafranca, una seconda gioia in Veneto si è registrata a Rovigo, mentre la parte del leone l'ha fatta la Campania con 14 quote vincenti vendute da 4 milioni di euro ciascuna.