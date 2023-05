Un avvocato al comando del municipio di Villanova di Camposampiero

Sarah Gaiani, 36 anni, laureata in Giurisprudenza, avvocato civilista, è il nuovo sindaco di Villanova di Camposampiero. Succede a Cristian Bottaro che ha completato due mandati e non era più eleggibile. Cambia poco nel dna del municipio visto che il neo primo cittadino era nella scuderia di Cristian Bottaro. La vincitrice si assesta attorno al 60% delle preferenze, un risultato di assoluto prestigio che evidenzia il lavoro egregio svolto dall'ormai ex sindaco negli ultimi dieci anni. Niente da fare per gli avversari che hanno provato inutilmente ad invertire la rotta: a cominciare da Giacomo Favaro e Giampaolo Novello.

Il neo sindaco

Da sempre impegnata sul suo territorio, Sarah Gaiani ha operato nel mondo del volontariato e dell'associazionismo evidenziando capacità umane ed organizzative di assoluto rispetto. E' stata una delle fondatrici dell'associazione Punto Giovani. La vita amministrativa di Gaiani comincia nel 2013 quando all'età di 26 anni è stata eletta consigliere comunale nel primo mandato di Cristian Bottaro. Ha avuto anche incarico di assessore all'Associazionismo e alle Politiche giovanili. Negli ultimi cinque anni è stata assessore all'Edilizia privata, Affari legali, Turismo, Cultura e Attività produttive. Dopo tanta gavetta al servizio della collettività, ecco il grande salto che l'ha portata fino alla conquista della poltrona di primo cittadino.