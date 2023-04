Tra sindaci e vecchie glorie del calcio Padova vince la solidarietà

Sabato 15 aprile al campo sportivo di Villanova di Camposampiero si è giocata una partita benefica tra la nazionale Sindaci e le vecchie glorie del calcio Padova. Per la cronaca gli amministratori hanno vinto 3-1 grazie anche ad una doppietta del primo cittadino di Verona ed è centrocampista della Roma, Damiano Tommasi. All'incontro di calcio per la prima volta ha partecipato anche un sindaco donna, Antonella Argenti, presidente della Federazione del Camposampierese e primo cittadino di Villa del Conte. Per una volta Argenti ha smesso gli abiti istituzionali e si è calata nella parte vestita in braghette corte e maglia azzurra della Nazionale. Dopo aver dato il calcio d'inizio alla manifestazione, ha seguito l'intero match in panchina con i suoi compagni di squadra.

Fine benefico

Grazie all'aiuto di sponsor e ai soldi raccolti durante la partita alla fine si è arrivati a racimolare la considerevole cifra di 12mila euro. Questi soldi verranno spartiti nel mondo dell'associazionismo del Camposampierese per le realtà più fragili, per tutte quelle famiglie e quei nuclei familiari che nel periodo post pandemia faticano a riprendere una vita "normale". Convinta della bontà del progetto si è detto proprio il sindaco Antonella Argenti che ha riferito: «Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per la causa. Quando lo sport e le istituzioni si mettono in gioco i risultati sono garantiti. Mi auguro di vedere anche in futuro iniziative di questa portata. Abbiamo un ruolo di collante con la popolazione e dobbiamo onorarlo al meglio anche e soprattutto per una migliore qualità dela vita di chi soffre e rischia di rimanere ai margini».