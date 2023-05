Il Vimm rinnova la Governance, Giustina Mistrello Destro nuova presidente

Polo di eccellenza a livello nazionale e internazionale per la ricerca in biologia cellulare e molecolare, con 230 ricercatori da tutto il mondo impegnati nel trasferire in ambito clinico l’attività scientifica, il VIMM rappresenta oggi una realtà in costante crescita ed espansione, come testimoniato dall’elevato numero di paper e articoli accettati dalle più prestigiose pubblicazioni internazionali.

Presidente

La nomina di Giustina Destro a Presidente è stata designata all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione, dopo che il Consiglio di Amministrazione aveva preso atto della volontà di Francesco Pagano di terminare il proprio mandato come Presidente, ringraziandolo per l’immenso e prezioso lavoro svolto in questi anni. Giustina Destro - già Sindaco di Padova dal 1999 al 2004 e Deputata della Repubblica Italiana dal 2006 al 2013, oltre che prima donna ad entrare nella giunta di Confindustria Padova – è stata tra i fondatori del VIMM, di cui dal 2017 era VicePresidente. «E’ un grande privilegio assumere questo incarico, che intendo onorare con il massimo impegno per portare sempre più in alto e sempre più a conoscenza di tutti la ricerca d’eccellenza che portiamo avanti al VIMM - sottolinea Giustina Mistrello Destro - Do il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, che ringrazio per la fiducia accordatami, ma soprattutto ringrazio il Prof. Francesco Pagano, senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile e forse nemmeno immaginabile». Dal canto suo, il professore ha così salutato: «Ritengo sia conclusa la mia attività di Presidente e Consigliere di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata», ha dichiarato Francesco Pagano. «Sento il dovere di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il Consiglio e a tutti i ricercatori per la preziosa collaborazione di questi anni, che ha consentito lo sviluppo esponenziale del VIMM».

Vimm

Rinnovato con figure di assoluto spessore anche il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: otto i nuovi membri, a partire dai due nuovi rappresentanti dell’Università Degli Studi di Padova - Fabio Zwirner e Fabio Di Lisa, nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti Marcella Bonchio e Mario Plebani– e di Giovannella Baggio, nuovo rappresentante di Fondazione Cariparo in sostituzione di Francesco Moschetti. A questi si aggiungono cinque nuovi consiglieri, nominati direttamente dalla Fondazione in sostituzione dei consiglieri uscenti Mario Stevanato, Renzo Simonato, Enrico Del Sole, Franco Conzato e Francesco Pagano: si tratta di Elisa Baccini, Presidente del Gruppo Finanziario Baccini, Alessandro Banzato, Presidente e Amministratore Delegato di Acciaierie Venete Spa, Roberto Crosta, Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova e del Veneto, Giovanni Canella, Amministratore Delegato e Vicepresidente del gruppo Alì Supermercati, e Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Contestualmente, e da ultimo, Il Consiglio di Indirizzo ha nominato il Dott. Stefano Bellon come nuovo Vice Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

Governance

Con la nomina di Destro a Presidente e di Bellon a Vice Presidente - che seguono a breve distanza il conferimento dell’incarico di Direttore Generale a Paolo Marizza, di Direttore Scientifico a Nicola Elvassore e di Scientific Advisor ad Andrea Ballabio - si completa la nuova governance del VIMM, che raccoglie il testimone e il frutto del grande lavoro fatto dal Prof. Pagano in questi anni e che trarrà ulteriore slancio dalle competenze e dei valori portati dai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.