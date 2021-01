Vimm, il nuovo direttore scientifico nominato entro marzo

Saltata la nomina del prof. Pandolfi, per le note vicende, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, riunitosi oggi sotto la Presidenza del Prof. Francesco Pagano, ha approvato il testo che porterà alla nomina del Direttore Scientifico dell’Istituto Veneto di Biologia Molecolare (VIMM). Il Nuovo Direttore Scientifico, la cui scelta verrà completata entro il mese di marzo 2021, sarà chiamato a definire la visione strategica per la crescita della ricerca di base e traslazionale e a supervisionarne l’implementazione presso i 20 gruppi di ricerca presenti al VIMM nelle diverse aree della medicina, tra cui neuroscienze, oncologia, biomedicina, metabolismo mitocondriale e biologia muscolare.

Direzione scientifica

Il candidato ideale sarà una figura di fama internazionale nella ricerca biomedica con alle spalle una solida esperienza personale di pubblicazioni e risultati scientifici, e si occuperà in prima persona dell’attività di ricerca oltre a rappresentare il VIMM nel costruire e sviluppare ulteriormente i partenariati interni ed esterni. La nuova figura, che succederà nell’incarico al Direttore Scientifico Pro Tempore Prof. Gianpietro Semenzato, dovrà inoltre avere competenze di direzione degli aspetti scientifici e amministrativi di un’impresa di ricerca multidisciplinare, acquisiti all’interno di un centro clinico o di ricerca.

Candidature

Le candidature ricevute verranno vagliate ed esaminate da una commissione giudicatrice esterna e indipendente che le invierà poi al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la valutazione e decisione finale. Il testo completo della call con dettagli, tempistiche e requisiti, sarà disponibile – in lingua inglese - sul sito del VIMM (www.vimm.it), oltre ad essere pubblicato su prestigiose riviste nazionali ed internazionali.

Direzione

«La scelta del nuovo Direttore Scientifico, che coincide con la celebrazione dei primi 25 anni di attività del nostro Istituto, proietterà il VIMM in una dimensione internazionale sempre più rilevante – ha dichiarato il Prof. Francesco Pagano, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – Siamo certi che sapremo scegliere un candidato in grado di soddisfare le nostre ambizioni e di contribuire in modo sostanziale a consolidare e a sviluppare le attività di ricerca di eccellenza del VIMM».