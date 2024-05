La ricercatrice Roberta Sartori premiata con il “Fondazione Umberto Veronesi Award"

La ricercatrice dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) e del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Padova Roberta Sartori è stata premiata con il “Fondazione Umberto Veronesi Award”, il riconoscimento istituito nel 2018 da Fondazione Veronesi per valorizzare il talento, la professionalità e la passione dei ricercatori finanziati nel corso degli anni.

Il riconoscimento - del valore di 5mila Euro, assegnato anche ad altre due ricercatrici - è stato consegnato presso l’Università Statale di Milano, luogo dove si è svolta l’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi.

Roberta Sartori, sostenuta da Fondazione Veronesi nel 2018 e nel 2020 è stata premiata per la ricerca e per l’articolo “NAD+ repletion with niacin counteracts cancer cachexia”, pubblicato su Nature Communications lo scorso 3 aprile 2023. Lo studio mira a dimostrare come la somministrazione di vitamina B3 (niacina) possa stimolare il metabolismo dei mitocondri nel muscolo e nel fegato. In questo modo, si apre la possibilità di “correggere” le anomalie metaboliche prodotte dalla crescita di un tumore e dalla chemioterapia – una condizione nota come cachessia neoplastica.

«Sono davvero grata a Fondazione Veronesi e al suo Comitato Scientifico per questo significativo riconoscimento e per avere sostenuto la mia ricerca», ha commentato la ricercatrice Roberta Sartori. «Questo articolo è il frutto di un importante lavoro di squadra. Desidero pertanto ringraziare tutti gli altri autori principali della pubblicazione: il Prof. Fabio Penna (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino), la Prof.ssa Eija Pirinen (University of Helsinki), Marc Beltrà (Institute for Research in Biomedicine, Barcelona) e Noora Pöllänen (University of Helsinki). Ringrazio inoltre tutta l’U.O.C. Chirurgia Generale 1 Azienda Ospedale – Università di Padova e il team di ricercatori del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova che hanno collaborato a questo studio».