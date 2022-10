Supernalotto, vince 50 mila euro al Supernalotto ma non lo sa. E' caccia al fortunato

Può accadere che, un giorno, ti ritrovi ad aver vinto 50 mila euro grazie all’iniziativa speciale “Super Estate” di SuperEnalotto SuperStar, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022). E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna. Dei 300 premi da 50.000 euro assegnati, infatti, sono 3 quelli non ancora riscossi in Veneto. E ce n'è uno anche nel padovano, al Punto Vendita Sisal Tabaccheria Munari di via Vallesella a Borgo Veneto

Come verificare la vincita

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. L'estrazione è quella del 16 luglio 2022 e scadrà il prossimo 14 ottobre. Con 50mila euro sono tanti i progetti che si possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprerà un’auto nuova, chi avvierà un nuovo progetto professionale e chi farà un po’ di beneficienza.

Le testimonianze

Dalle interviste effettuate da Sisal ai vincitori, è emerso che non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica per il futuro. Si registra anche la voglia di risollevarsi dagli effetti della pandemia, sia a livello sociale che economico.Si evidenzia, inoltre, che sono gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro più sereno.