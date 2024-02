10eLotto, nel Padovano un fortunato giocatore spende un euro e ne vince 20mila

Quadrupla vincita in Veneto nell'estrazione del Lotto di giovedì primo febbraio. Una delle quali è stata centrata a Ponte San Nicolò grazie al 10eLotto: come riporta Agipronews, un giocatore - la cui identità è ancora ignota - ha vinto 20mila euro centrndo un “9” in un'estrazione frequente, e il tutto con una giocata di un solo euro.

10eLotto

Nel Padovano le ultime vincite (sebbene riferite al Superenalotto) risalivano allo scorso dicembre, quando a Campodarsego vennero vinti oltre 55mila euro e nel capoluogo poco più di 33mila euro. Le altre giocate vincenti della giornata sono state effettuate a Venezia, dove sono stati vinti 11.875 euro grazie al terno 12-26-83 sulla ruota di Venezia, e a Quarto d'Altino (Venezia), dove sono stati vinti 9mila euro con il terno 25-41-78 sulla ruota di Palermo. Vinti anche 6.800 euro a Ponte di Piave, in provincia di Treviso.