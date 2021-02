Dea Bendata: centrato a Este il jackpot di quasi 300mila di euro con “Rise Of The Pharaohs"

Un regalo inaspettato, si legge in una nota, arrivato grazie alla slot di 888casino in cui ci sono Jackpot progressivi ricchissimi, come quello di Millionaire Genie

L’ascesa dei Faraoni, il bacio fortunato di Cleopatra e il mistero dell’antico Egitto sono gli ingredienti segreti di una giornata difficile da dimenticare. Luca, questo il nome del vincitore (il cognome per motivi di privacy non possiamo rivelarlo), è di Este nella Bassa Padovana e con pochi euro ha centrato il 21 febbraio l’incredibile Jackpot da 282,316 euro.

La vincita

Un regalo inaspettato, si legge in una nota, arrivato grazie alla slot “Rise Of The Pharaohs” di 888casino in cui ci sono Jackpot progressivi ricchissimi, come quello di Millionaire Genie, che viene messo in palio in contemporanea sia sulla slot del genio della lampada che su altri giochi come questo ispirato all’antico Egitto. Questo Jackpot supera spesso il milione di euro e in passato ha già reso alcuni giocatori milionari.