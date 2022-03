Vincita al Lotto di oltre 50 mila euro: è la più ricca in assoluto della giornata

Cinquantamila euro. È la cifra record vinta a San Martino di Lupari grazie a una giocata sulla ruota di Firenze. Un gran colpo di fortuna.

La vincita

È la vincita più ricca nell'estrazione del Lotto di giovedì 17 marzo. Un vero e proprio colpo di fortuna. È accaduto a San Martino di Lupari dove sono stati incassati ben 50.596 euro dal fortunato vincitore che ha giocato cinque euro sulla ruota di Firenze. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 223,1 milioni dall'inizio dell'anno. Certo, una vincita che sicuramente porterà respiro in un momento complesso e difficile come questo, caratterizzato da incertezza e aumenti del costo dell'energia e delle materie prime.