Lotto, Padova protagonista: colpo da 25mila euro

Padova protagonista delle vincite dell'ultimo concorso del Lotto, con un bottino da 25mila euro.

Vincita

Il premio - come riporta Agipronews - è stato conquistato grazie a una giocata da 15 euro sui numeri 11-67-89 sulla ruota di Venezia, che ha permesso a un giocatore di centrare tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 164,8 milioni dall'inizio dell'anno.