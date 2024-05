La dea bendata bacia il Padovano: vinti al Superenalotto oltre 177mila euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso 84 di martedì 28 maggio, con il jackpot che arriva a 28,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, giovedì 30 maggio 2024.

Villafranca Padovana

È festa però per un fortunato che ha centrato 2 Punti 5 e 5 punti 4 da 177.465,83 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Villafranca Padovana presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Take It Easy situato in via Firenze 67. La combinazione vincente è stata 19, 41, 67, 76, 82, 85, numero Jolly 23 e SuperStar 10. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 28 maggio ha assegnato ben 354.425 vincite. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.

Le ultime vincite

Nel Padovano le ultime vincite al Superenalotto risalivano allo scorso dicembre, quando a Campodarsego vennero vinti oltre 55mila euro e nel capoluogo poco più di 33mila euro.