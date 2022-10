Istituto di Ricerca Pediatrica, si dimette Antonella Viola: Eugenio Baraldi nuovo direttore scientifico

Improvviso cambio della guardia in seno all'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza: la direttrice scientifica Antonella Viola si è dimessa, e al suo posto è stato nominato il professor Eugenio Baraldi, direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino.

L'immunologa, professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, a lungo sotto scorta dopo le minacce subite dai no-vax a inizio anno, aveva annunciato le sue dimissioni con una lettera:

"Care colleghe, cari colleghi. Dopo 5 anni dedicati alla direzione dell'Istituto di Ricerca Pediatrica, non vi nascondo che non è facile per me comunicarvi la mia decisione di dimettermi e lasciare IRP. Sono stati anni intensi, a volte difficili, ma anche ricchi di gioia e successi. Credo di poter dire - senza peccare di immodestia - che sono statianni utili, non solo per me, ma anche per l'istituto e, spero, anche per tutti voi. E' stato per me un enorme privilegio essere al vostro fianco e assistere ai vostri successi. Come dissi quando accettai l'incarico cinque anni fa, il mio scopo è sempre stato quello di tentare di facilitare il vostro lavoro, renderlo più efficace grazie ad una rete di servizi moderna e un clima sereno e collaborativo; e la crescita di IRP in termini di quantità e qualità della produzione scientifica mi permette di dire che gli obiettivi sono stati raggiunti. Ogni esperienza ha però un inizio ed una fine e, soprattutto, nessuna istituzione può e deve essere legata ad un nome, un volto, una persona. Ho sempre creduto che, se si lavora bene, se si punta alla crescita delle persone e non del proprio curriculum, interesse o ego, arriva il momento in cui si smette di essere indispensabili perché si sono costruite basi solide. Ed è con questo spirito che quindi passo il testimone al prossimo direttore. E' giunto il momento per me di tornare a vivere il mio dipartimento, la mia prima casa, che ho troppo trascurato negli ultimi cinque anni e della quale ho bisogno per nutrire la mia creatività, la mia libertà intellettuale e per continuare a fare ricerca. Sono certa che capirete questa esigenza e questa mia scelta. Grazie ancora per tutto e buon lavoro".