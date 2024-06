Pubblici esercizi presidio anti-violenza di genere: il nuovo cartello esposto in bar e ristoranti

Con il Dpcm 11.04.2024 sono stati rinnovati la veste grafica e il contenuto del messaggio del cartello recante il numero verde di pubblica utilità (“1522”) per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, che anche i pubblici Esercizi devono esporre presso i propri locali in posizione adeguatamente visibile.

Appe Padova

Dichiara Federica Luni, presidente Appe Padova: «Sebbene non siano previste sanzioni nei confronti dei pubblici esercizi che non ottemperino a tale obbligo, invitiamo tutti gli associati a stampare ed esporre il cartello, che si può scaricare dal sito www.appe.pd.it». L’esposizione del cartello è una delle tante iniziative messe in campo da Appe nel corso degli ultimi anni, in stretta collaborazione con le autorità competenti, per rendere i pubblici esercizi un vero presidio di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere. «Ricordo - sottolinea Luni - i corsi di formazione online realizzati con il progetto “SicurezzaVera”, i convegni con funzionari della Questura di Padova, la distribuzione di 80mila sacchetti che veicolano il messaggio “respect me” e il corso pratico di autodifesa che stiamo programmando sempre con la Questura di Padova. Come associazione che rappresenta 3mila pubblici esercizi attivi in provincia di Padova vogliamo continuare a mettere in atto tutte le iniziative, in collaborazione con le forze dell’ordine di Padova, per “sfruttare” la nostra capillarità territoriale».