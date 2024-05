"A Giulia e a tutte le altre": presentato il libro con le storie di 38 donne vittime di violenza

Un’opera collettiva dell’ingegno e dell’arte, nata istintivamente. 38 donne che dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin hanno deciso di raccontare la violenza, in forme diverse per ognuna di loro, che hanno subito o subiscono nel corso della loro vita: un inizio per cercare, provare a cambiare la mentalità, modificare gli stereotipi e educare ad una società diversa, paritaria non solo a parole.

Istant book

Nasce da qui l’instant book «Il rumore delle parole. A Giulia e a tutte le altre»: 38 storie, edito da Cleup e ideato dall’Associazione Il Cantiere delle donne in collaborazione con l’Associazione Riviera Donna. Le autrici, le donne che hanno inviato le loro storie, il loro vissuto. Il libro è stato presentato a Palazzo Balbi, sede della Regione del Veneto, nel corso della conferenza stampa del Governatore Luca Zaia che ha curato anche l’introduzione del libro, mentre la prefazione è stata invece scritta dalla prima caporedattrice donna di Rai 3 del Veneto, Elisa Billato.

Luca Zaia

«L’impegno delle associazioni è molto importante per supportare le donne in difficoltà – ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia. Nel 2023 si sono verificati 3.500 casi di violenza contro le donne chiaramente su più livelli, con circa 1.500 donne che si sono rivolte in diversi punti di pronto soccorso del territorio. Di queste solo 500 hanno sporto denuncia, mentre mille restano sole e in balia della violenza. A distanza di qualche mese dal femminicidio di Giulia Cecchettin, l’obiettivo è di continuare a tenere alta l’attenzione»

"Il rumore delle parole - A Giulia e a tutte le altre"

Nei mesi successivi alla morte di Giulia Cecchettin, le due associazioni hanno promosso una call to action, invitando le donne, in maniera anonima, a raccontarsi diventando testimoni attraverso le loro parole di come purtroppo la violenza, fisica, psicologica, economica è “di casa”, dentro alle mura domestiche, “facile”, insita nella nostra società e che per abbatterla serve un cambio di passo, da parte di tutti. Non solo: il libro, oltre alle parole, è “artisticamente” rappresentato attraverso immagini le storie raccolte. Le due associazioni hanno lanciato un appello al quale hanno risposto dieci illustratrici e grafiche venete e donato le loro creazioni, diventate suggestive pagine del libro, all’interno e in copertina. Un centinaio di pagine, formato tascabile, corredato di storie di donne, di età diverse, che hanno voluto raccontare, in forma anonima la loro pesante e dolorosa esperienza di violenze fisiche, economiche, psicologiche e la mancata parità che hanno vissuto nella loro vita: “Nelle parole delle autrici palpita ancora il terrore che hanno attraversato, si sente l’odore acre del pericolo scampato”.

La rete e la finalità benefica

La rete nata per la realizzazione dell’instant book ha unito anche altre due realtà. L’azienda Lundbeck Italia S.p.A, multinazionale farmaceutica danese specializzata nei prodotti per la cura dei disturbi del cervello e del sistema nervoso, con sede legale a Milano, ma uno stabilimento produttivo a Padova, che ha come amministratore delegato una donna, Tiziana Mele, che da subito ha sposato l’idea e ha sostenuto il progetto. La seconda realtà coinvolta è il Gruppo Polis, che riunisce quattro Cooperative di Padova che dal 1985 lavorano per dare una risposta concreta alle persone in difficoltà e da 13 anni risponde ai bisogni delle donne vittime di violenza e i loro figli sul territorio veneto con due case di fuga e una terza in apertura. I proventi dei diritti d’autore del presente volume saranno infatti destinati all’acquisto degli elettrodomestici e della biancheria per l’avvio di Casa Elena, la nuova casa rifugio di Gruppo Polis per donne vittime di violenza e i loro bambini. Una vera e propria rete di donne che hanno deciso di fare qualcosa per gli altri, in questo caso le donne e per educare la società attraverso una serie di racconti e di immagini che possano far riflettere, accanto alle istituzioni, i media locali, le aziende, le persone, uscendo anche dai confini regionali, quasi a dire che il problema è trasversale e il “raccontato veneto” è del tutto simile a quello di altre donne in altre regioni d’Italia e solo insieme è possibile cambiare qualcosa, anche dal basso.

Dove si può acquistare?

L’instant book ora verrà presentato nel territorio veneto e non solo, in varie occasioni. La prima sarà a Padova, il 24 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Don Bosco, in via San Camillo Da Lellis, attraverso un reading teatrale del testo, ad opera degli “Amici di Lucignolo”, compagnia amatoriale composta in prevalenza da genitori di ex allievi del Don Bosco, evento organizzato dal Lions Club Graticolato Romano. Il libro è attualmente disponibile in tutti i circuiti online di vendita dei libri e nelle principali librerie a questo link.

Il Cantiere delle Donne

«L’instant book che andiamo a presentare – spiega Micaela Faggiani, presidente de Il Cantiere delle donne Aps – rappresenta esattamente l’operato della nostra associazione, il suo Dna. Che è quello di incidere nella società, lavorare per e con la polis per i diritti di tutti, in primis delle donne, per una parità effettiva, chiamando tutti ad agire, a partire dallo stato delle cose per migliorarsi, assieme, in rete e attraverso la gentilezza. Solo così noi crediamo di poter cambiare il mondo e aiutare le donne ad esserci, per competenza, giustizia, grazia».