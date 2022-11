Violenza sulle donne, i panificatori padovani pronti con 4000 sacchetti da distribuire

I panificatori hanno già incassato un importante riscontro dal governo in merito alla giornata nazionale indetta a Roma per domenica 27 novembre. Le dichiarazioni della sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino vanno infatti nella direzione di un forte segnale di apertura e disponibilità al dialogo, lasciando chiaramente intendere di essere disponibile ad un incontro per affrontare in modo concreto la situazione e valutare possibili soluzioni in aiuto alla categoria

Quindi la folta delegazione padovana che presenzierà a Roma alla manifestazione dei panificatori della Fippa, la Federazione dei Panificatori, Pasticcieri e Affini può partire con un motivo di speranza in più, come auspicato da Carlo Quartesan, presidente dei panificatori dell’Ascom Confcommercio che guiderà la trasferta dei padovani. «Volevamo attivare attirare l’attenzione della politica su un mondo che rischia di essere travolto dallo tsunami dei rincari e dell’inflazione – ha affermato Quartesan - e i segnali di apertura della sottosegretaria Savino lasciano ben sperare». «Nel frattempo abbiamo nuovamente aderito come categoria alla campagna contro la violenza sulle donne avviata dal Comune di Padova in sinergia con il Centro Veneto Progetti Donna – commenta la consigliera Paola Bagordo – Infatti anche quest’anno consegneremo il pane nei sacchetti che riportano la scritta “Per molte donne la violenza è pane quotidiano” e il numero Verde del Centro Antiviolenza 800 81 4681. Si tratta di una iniziativa semplice ma molto significativa – continua Paolo Bagordo – che contribuisce a diffondere la cultura della prevenzione con un tipo di informazione semplice e diretta, legata ad uno strumento onnipresente nelle borse della spesa e nelle case delle famiglie, il sacchetto del pane».

“I Panificatori aderenti alla nostra Associazione – aggiunge il presidente di Confcommercio Ascom Padova Patrizio Bertin - sono da sempre in prima linea in queste campagne di sensibilizzazione culturale e sociale, a testimonianza della coesione presente in un gruppo che crede nella diffusione anche di messaggi sociali di rilievo”.