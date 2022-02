I loghi di Urbs Picta e Bo sulla divisa della Virtus Basket

La nuova maglia della Virtus Basket ricorderà gli ottocento anni dell’Università di Padova e il riconoscimento Unesco per Padova Urbs Picta. Avrà infatti entrambi i loghi sulla propria divisa: «La Virtus è una realtà importante del territorio, ma è nota in tutta Italia e per questo il legame con la città e le sue eccellenze è una sinergia importante per tutti - dice l'assessore allo sport, Diego Bonavina - .Dopo un inizio difficile la squadra ora sta attraversando un ottimo momento: mi piace pensare che questa collaborazione possa stia portando anche un po’ di fortuna in campo». La presentazione è avvenuta all'interno del Palazzo della Ragione.