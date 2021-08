Padova, il comandante della legione carabinieri "Veneto" Giuseppe Spina visita il comando provinciale

Nella mattinata di lunedì 23 agosto il comandante della Legione carabinieri “Veneto”, generale di brigata Giuseppe Spina, ha visitato il comando provinciale dei carabinieri di Padova, dopo poco più di un mese dalla sua assunzione di comando al reparto di vertice della Regione.

Visita

Appena giunto nella città del Santo aveva già salutato le principali autorità, ma la visita di lunedì 23, oltre che a prendere contatto con la realtà del territorio patavino, era finalizzata a far sentire la propria vicinanza al personale. L’alto ufficiale dopo essere stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Luigi Manzini, ha incontrato una rappresentanza di tutto il personale che opera nella provincia, a cui ha rivolto il proprio apprezzamento per il lodevole impegno profuso nei confronti della collettività, sia nel periodo della pandemia che nello svolgimento del servizio quotidiano, sottolineando come per affrontare tutte le situazioni che caratterizzano i vari aspetti dell’attività dei carabinieri, oltre che una elevata motivazione, è necessario essere in possesso di una grande professionalità. Successivamente il generale si è soffermato con il comandante provinciale, i comandanti delle cinque compagnie e gli ufficiali della sede per un approfondimento sulle dinamiche che caratterizzano la provincia di Padova nelle sue complessità territoriali ed economiche, allo scopo di pianificare una risposta alle esigenze delle Istituzioni e dei cittadini sempre più aderente alla realtà e alle effettive necessità.