L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri accanto alla Diocesi: visita alle Cucine Popolari

In funzione un ambulatorio medico gratuito per le persone in difficoltà presidiato da medici in pensione, in funzione tutte le mattine per la medicina di base e il sabato mattina per le visite specialistiche ginecologiche

Prosegue la collaborazione tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova con la Diocesi di Padova: giovedì 20 maggio, alcuni Consiglieri del Gruppo di coordinamento interno all’Ordine per i rapporti con la Diocesi rappresentato dalla dottoressa Mariateresa Gallea, dalla dottoressa Elisabetta Formentin e dalla dottoressa Gaya Spolverato, hanno visitato i locali delle Cucine Economiche Popolari di Padova, accolti da don Luca Facco Presidente Fondazione Nervo Pasini, e da suor Albina Zandonà direttrice delle Cucine. Presenti anche Lorenzo Rampon, direttore Caritas di Padova.

Visita

Un altro momento importante di partecipazione e vicinanza alle realtà sociali della Diocesi da parte dell’Ordine dei Medici Chirughi e Odontoiatri di Padova, già accanto nei mesi scorsi ai servizi di assistenza sociale diocesani con una donazione, per desiderio del neoeletto Presidente dott. Domenico Crisarà, di 26mila mascherine chirurgiche e con l’allestimento presso i locali delle Cucine Economiche Popolari di un ambulatorio medico gratuito per le persone in difficoltà presidiato da medici in pensione, in funzione tutte le mattine per la medicina di base e il sabato mattina per le visite specialistiche ginecologiche. Afferma Crisarà: «Siamo volentieri accanto alla Diocesi con una collaborazione sempre più intensa e fattiva a servizio di chi ha bisogno. Da parte nostra tutto l’impegno ad aiutare in questo particolare momento sociale e sanitario segnato dalla pandemia» Ripartirà inoltre a breve, dopo la pausa forzata imposta dal Covid 19, anche l’ambulatorio odontoiatrico gratuito, riservato sempre alle persone in difficoltà, di via Dupre’ a Padova.