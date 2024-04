Venezia accoglie il Papa: visita alla Giudecca e messa a San Marco

Una giornata storica a Venezia per l'arrivo di Papa Francesco, giunto in città questa mattina per una visita in tre tappe. Nell'isola della Giudecca ha incontrato le detenute della casa di reclusione. «Ho desiderato incontrarvi all'inizio della mia visita - ha spiegato - per dirvi che avete un posto speciale nel mio cuore. Il carcere è una realtà dura, e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza, vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita, morale e materiale».

Giudecca

Sempre alla Giudecca - come racconta VeneziaToday - ha visitato il padiglione della Santa Sede della 60a edizione della Biennale arte, che quest'anno è stato collocato all’interno del carcere femminile. Anche agli artisti coinvolti Papa Francesco ha rivolto un discorso: «Mi auguro con tutto il cuore che l'arte contemporanea possa aaprire il nostro sguardo, aiutandoci a valorizzare adeguatamente il contributo delle donne come coprotagoniste dell'avventura umana».

Basilica della Salute e San Marco

È seguita la tappa davanti alla basilica della Salute, dove il pontefice ha incontrato i giovani delle parrocchie. Qui gli è stata consegnata in dono una forcola, l'appoggio sul quale si fa perno con il remo per vogare sulle barche, come simbolo e ricordo di Venezia. Da qui, poi, il tragitto sulla papamobile lungo il ponte galleggiante che collega Punta della Dogana a piazza San Marco, dove circa 9mila persone seguono la celebrazione della Messa.