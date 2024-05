Papa Francesco a Verona: «Sognatela così, come la città dell’amore»

Partito alle 6.30 in elicottero dal Vaticano, poco prima delle 8 è atterrato nel piazzale vicino allo stadio Bentegodi. Si è aperta così la visita di Papa Francesco a Verona, che è stato accolto dalle autorità civili e religiose. Salito su una 500 bianca insieme al Vescovo Pompili, il Pontefice è stato condotto a San Zeno, protetto da un grande dispiegamento di forze dell'ordine, dove era atteso da una folla composta da tantissimi bambini. Papa Francesco ha benedetto la statua del Cristo alta dieci metri, realizzata da Roberto Brizzi e si è recato nella Basilica, nella quale lo attendevano un migliaio di religiosi e religiose per dare il loro benvenuto. Per l'occasione sono state portate al piano superiore anche le reliquie di San Zeno.

Il Papa a Verona

Alle 10.15 il Pontefice presiede "Arena di Pace 2024" sul tema "Giustizia e pace si baceranno", il quale fa da cornice alla visita papale, con un momento di riflessione e approfondimento previsto nell’incontro con i movimenti popolari in arena, dove si affronteranno domande emerse dai confronti effettuati in questi mesi nei cinque ambiti di lavoro: migrazioni, ecologia integrale e stili di vita, lavoro economia e finanza, diritti e democrazia, disarmo. Una giornata intensa per Bergoglio che successivamente raggiungerà in auto la Casa Circondariale di Montorio dove terrà un discorso al personale di polizia penitenziaria, ai detenuti e ai volontari, al quale seguirà un pranzo con gli stessi detenuti. La concelebrazione eucaristica prefestiva di Pentecoste allo stadio Bentegodi fissata per le 15, preceduta dalla festa con adolescenti e giovani, chiude la visita papale: l'elicottero del Pontefice ripartirà alle 16.45 in direzione del Vaticano.

Lorenzo Fontana

«La visita pastorale del Papa a Verona è un grande messaggio di pace. Sarà una giornata significativa non solo per Verona, ma per tutta Italia e per il mondo intero. Viviamo in un periodo difficile, serve l'impegno di tutti. Penso che la diplomazia debba prevalere su qualsiasi atto di violenza o di guerra», ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che sabato ha accolto Papa Francesco a Verona, insieme ad altre personalità come il vescovo Domenico Pompili, il sindaco Damiano Tommasi e il presidente della Regione Luca Zaia.

Damiano Tommasi

«La nostra città oggi sarà uno spazio e un luogo di pace e di dialogo, e la visita del Papa è naturalmente molto sentita da tutta la città. Sarà una giornata di festa e impegno con Francesco e l’Arena di pace. Siamo molto orgogliosi che Verona sia uno spazio di dialogo e d’incontro con gli altri, una responsabilità e un impegno di cui tutti abbiamo molto bisogno in questo momento», ha detto il primo cittadino Damiano Tommasi come riportato da Adnkronos.

Il discorso

«Noi cristiani, ispirati dal Vangelo, impegniamoci a seminare ovunque un amore più forte dell’odio e della morte. Oggi c’è tanto odio nel mondo». Ha detto il Pontefice al termine del discorso nella Basilica di San Zeno. «Sognatela così, Verona, come la città dell’amore. Per favore, pregate per me, ma a favore non contro».