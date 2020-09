Visitovo.it, il sito che racconta le eccellenze di Vo'

Vò lancia un sito per raccontare le eccellenze, le storie e le curiosità del territorio. Tra le prime zone rosse d’Italia, Vo’ ha saputo rialzarsi dall’emergenza Covid 19 con tenacia, spirito di sacrificio e senso di appartenenza alla comunità nazionale. Il portale www.visitvo.it nasce con l’obiettivo di descrivere e proporre l’altra faccia di Vò, non come “zona rossa” ma come punto di riferimento turistico del comprensorio delle Terme e dei Colli Euganei in provincia di Padova.

Vo'

Il vino con le Docg e le Doc dei Colli Euganei (Serprino, Fior d’Arancio e i Colli Euganei Rosso); le iniziative legate alla produzione viti-vinicola come la tradizionale “Festa dell’Uva”; la ristorazione tipica del territorio; i percorsi naturalistici per il trekking; le salite e le discese per gli amanti delle due ruote, siano esse moto o biciclette; la lavorazione della trachite, pregiata pietra che riveste le calli di Venezia. Sono tante le particolarità e le eccellenze di questo territorio. Senza dimenticare poi il patrimonio storico- culturale e l’offerta in termini ricettivi. Il sindaco Giuliano Martini precisa “Vogliamo raccontare una zona meravigliosa, un’incantevole meta dove trascorrere momenti di relax, una località che non è soltanto sicura ma che trasmette a chi la visita l’energia di una popolazione forgiata da un’esperienza per certi versi unica. Da qui si dipana un’offerta ricca di suggestioni: produzioni agricole e vitivinicole, peculiarità enogastronomiche, percorsi naturali sui Colli Euganei e i luoghi della memoria storica del posto”.

Consorzio Terme

Per Umberto Carraro del Consorzio Terme Colli è «L’occasione per promuovere un territorio unico nel suo genere, un territorio che garantisce vacanze slow e all’insegna della salute e del benessere». Nel sito c’è una sezione dedicata alle “Storie” della rinascita, dove cittadini e imprenditori di Vò si raccontano. C’è la produttrice di vino che ha unito la sua passione per l’arte al lavoro e trasforma le bottiglie di vino in vere e proprie opere; il viticoltore che ha deciso di produrre solo vino biologico; la ricetta segreta per il pollo con la salsa di pomodoroche viene tramandata da quattro generazioni; la giovane ristoratrice che ogni mattina fa la pasta fresca fatta in casa, con i consigli della nonna. Ogni settimana nella sezione dedicata ci saranno storie, curiosità e racconti nuovi.