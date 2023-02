Tre appuntamenti per aiutare i viticoltori a difendersi dalla flavescenza dorata

Tre incontri per tre territori, ma per affrontare un nemico comune: è questo l’obiettivo dell’operazione messa in piedi da Condifesa Padova in collaborazione con le associazioni di categoria Cia, Coldiretti e Confagricoltura. L’iniziativa ha ottenuto anche il contributo di Bancadria Colli Euganei credito cooperativo italiano.

Tre appuntamenti

Si tratta di tre appuntamenti, in tre zone diverse del territorio, che sono state interessate dalla fitopatia della vite denominata flavescenza dorata. Il titolo degli incontri sarà “Flavescenza dorata della vite: aggiornamento e azioni per il contenimento”. Saranno tutti moderati dal direttore del Condifesa di Padova Tiziano Girotto e introdurrà il presidente Ettore Menozzi Piacentini. I relatori saranno Sergio Carraro, ispettore del servizio fitosanitario della Regione Veneto e Nicola Mori docente di Entomologia all’Università di Verona; a loro spetterà il compito di spiegare la situazione attuale, ma soprattutto riportare quanto raccolto durante le ricerche effettuate per mettere in campo azioni di contenimento e risoluzioni del problema.

Viticoltura

«La viticoltura ha conosciuto diverse difficoltà negli ultimi anni – riferisce il presidente del Condifesa Padova Ettore Menozzi Piacentini - Uno dei motivi della sofferenza è stato certamente il ritorno della flavescenza dorata: questa fitopatia va affrontata con decisione e responsabilità. È un dovere civico e un obbligo. È indispensabile che ogni viticoltore, non importa se piccolo medio o grande, sia consapevole di questa minaccia e difenda il proprio vigneto, contribuendo in questo modo a difendere anche quello dei vicini. Solo così si riuscirà a contenere l’espansione dell’epidemia. Abbiamo ideato questi incontri sparsi in tutto il territorio per coinvolgere il numero massimo di soci e di viticoltori».

Calendario

Martedì 28 febbraio ore 17,30 nelle sale Dante e Vitanova in piazza Dante a Conselve (PD). Presenti per un intervento di saluto Roberto Lorin, presidente Cantina Conselve Vigneti e Cantine e Stefano Tromboni presidente Cantina di Cona. L’incontro coinvolgerà i soci afferenti alle Cantina di Cona, Cantina di Conselve, Consorzio di Bagnoli di Sopra e Corti Benedettine.

Venerdì 3 marzo ore 17,45 nella sala civica G. Panziera, piazzale degli Alpini a Terrazzo (VR). L’incontro ha ottenuto il patrocinio del Comune di Terrazzo; coinvolgerà i soci afferenti alle Cantina Collis e Consorzio Merlara Doc. Porteranno i saluti l’Amministrazione Comunale, Luigino De Togni presidente Consorzio Tutela Vini Merlara DOC e Claudio Tamellini Vicepresidente Collis Veneto Wine Group.

Venerdì 10 marzo ore 17,45 sala convegni Bancadria Colli Euganei, piazza delle Fratte 1 a Lozzo Atestino (PD). L’incontro coinvolgerà i soci afferenti Cantina Colli Euganei e Consorzio Vini Colli Euganei. Presenti per un intervento di saluto Marco Calaon presidente Consorzio Tutela Vini Colli Euganei e Lorenzo Bertin presidente Cantina Colli Euganei.