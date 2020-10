Vo', bilancio positivo a un mese dalla riapertura delle scuole

E' passato un mese dalla ripresa delle lezioni e l’istituto comprensivo di Vo’, primo comune dichiarato “zona rossa” del Veneto, traccia un bilancio positivo. Su 650 alunni tra scuola dell’infanzia, elementari e medie solo 50 gli studenti che hanno dovuto a sottoporsi a tampone nell’ultimo mese. Altra buona notizia è che tra questi non risulta alcun contagio da Covid 19. A Vo', quindi, nessuna classe è stata isolata.

Attività online

Una soluzione è stata trovata anche per i bambini e i ragazzi che sono costretti a stare a casa perché in attesa dell’esito del tampone. Per loro sono state avviate attività on line con per riferimento un docente dedicato per fare lezioni di materie complementari quali sostenibilità ambientale e robotica. Per alcuni classi delle medie che superano i 28 studenti c'è stata la necessità di dividere degli studenti, ma solo per alcune materie come la matematica e l'italiano.

Responsabilità

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della ministra dell’istruzione Lucia Azzolina in occasione dell'inizio dell'anno scolastico ha responsabilizzato i ragazzi. Lo ha dichiara all'Ansa il dirigente Alfonso d’Ambrosio: «Sono particolarmente attenti a rispettare le prescrizioni imposte di igienizzazione e di distanziamento». Le lezioni dei giovani studenti di Vo’ proseguono anche in presenza di psicologi messi a disposizione di una associazione privata per aiutare bambini e ragazzi a esprimere le loro emozioni. L’obiettivo e contestualizzare il momento e parlare delle difficoltà degli studenti e insegnanti legate all’uso della mascherina e all’imposizione del distanziamento sociale.

Mascherine

La scuola mette a disposizione pacchetti di mascherine per gli stuenti ogni due settimane. L'istituto comprensivo di Vo’ ha inoltre messo in atto una donazione di banchi dismessi ma ancora utilizzabili per alcune scuole del sud. Vo' risponde alla tanta solidarietà ricevuta ricambiandola.