Vo’ va a canestro

Nel comune padovano, prima zona rossa d’Italia, riparte anche lo sport: con una partita di basket speciale in programma domenica 20 settembre nella palestra comunale alle ore 18. Da un lato la Nazionale Italiana di Basket Over 65, dall’altra gli Irriducibili Basket Padova.

L’idea è nata per dare un segno di vicinanza alla popolazione di Vo’ ma anche per continuare a trasmettere da questo territorio un segnale di speranza e di ripartenza.

Basket a Vo'

“Nelle nostre intenzioni – racconta il Presidente degli Irriducibili, Luca Moreale – vogliamo tenere accesi i riflettori su Vo’ con una luce positiva guardando oltre l’emergenza. La nostra iniziativa non ha l’ambizione di raccogliere fondi. Siamo piuttosto interessati a supportare la rinascita di tale territorio e proprio a tale scopo siamo in stretto contatto con il Comune e la Pro Loco di Vo’ euganeo. Sarà questa un'ottima occasione per condividere e far vivere ancora una volta, seppure con lo stile leggero ed ironico, i valori dello sport che amiamo”.

“I miei giocatori hanno accolto con molto entusiasmo l’invito degli Irriducibili, e sono certi e orgogliosi di rappresentare tutti gli Italiani indossando la maglia Azzurra in questa importante manifestazione di solidarietà verso i cittadini di Vo’”, ha aggiunto Gianni Trevisan, allenatore della Nazionale Italiana di Basket Over 65.

Campioni

La compagine azzurra vanta ex campioni della serie A di basket come il bomber Mimmo Giroldi, Marco Veronesi, Giorgio Papetti e lo stesso Gianni Trevisan, che unirà all’abilità di allenatore anche quella di giocatore. La partita che si svolgerà a porte chiuse per rispettare le norme anti Covid verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina degli Irriducibili: «E’ bello chiudere la settimana in cui il Presidente della Repubblica ha fatto visita a Vo’ - ha detto il sindaco Giuliano Martini – con un bel week end di sport».