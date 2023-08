Vo', chiude la "Locanda del Sole", luogo simbolo del Covid in Veneto: «Manca il personale»

«Ma no, noi abbiamo l’alcol che ci protegge», è diventata una delle frasi simbolo della pandemia in Veneto. Tre ragazzi seduti al tavolo del bar vengono intervistati da una giornalista di TNE che rende loro noto che due cittadini di Vo' sono stati colpiti dal virus. Era il 21 febbraio 2020. Non si sapeva ancora nulla del virus, tanto che proprio i tre ragazzi ne erano assolutamente all'oscuro. Adriano Trevisan, 78 anni,è stata la prima vittima da Covid: morto il 22 febbraio 2020 in terapia intensiva nell'ospedale di Schiavonia, era proprio di Vo'.

Il bar diventa però molto popolare, soprattutto sui media anche perché è proprio quella risposta a farlo diventare un luogo simbolo. Si chiama "La locanda del Sole", a due passi dalla piazza centale del paese che ha ospitato il Presidente Mattarella in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2020, quando la vita finalmente è ripresa. «Così come qui a Vo' la vita, dopo l'angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo, così la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita dell'Italia», aveva detto il Capo dello Stato. «E' la mancanza di personale», ha detto così il titolare al Corriere del Veneto che lo ha contattato, che ha costretto il locale a chiudere i battenti.