Al voto centoventimila padovani

Sono circa mezzo milione i cittadini veneti chiamati alle urne tra oggi, domenica 3 ottobre, e domani. Si rinnovano 84 amministrazioni, di cui 10 sopra i 15 mila abitanti e dunque con possibile ballottaggio tra due settimane. A urne aperte, dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, sono quasi 120 mila invece, i padovani che sono chiamati al voto per rinnovare sindaci e consigli di 14 Comuni del territorio euganeo. Gli aspiranti sindaci in lizza sono 38, 28 uomini e 10 donne.

Grandi centri

Le sfide più attese sono quelle di Albignasego, Cittadella ed Este. Centri che contano più di 15 mila residenti e dove, qualora al primo turno nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei consensi, è previsto il ballottaggio per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I tre sindaci in carica, tutti di centrodestra, corrono per il secondo mandato. Filippo Giacinti, avvocato senza tessera di partito che, ad Albignasego, che si scontra con la collega Luisa Fantinato, esponente del centrosinistra, e con Paolo Carpanese del M5S.

Sfide

A Cittadella, Paola Lolato, è l'alternativa alla conferma del leghista Luca Pierobon. Ad Este, l’imprenditrice di Forza Italia, Roberta Gallana, cerca la conferma. La sfda arriva dal centrosinistra con l’oncologo Giovanni Mandoliti (Pd), il bancario Matteo Pajola (civico) e l’ambientalista Beatrice Andreose. Negli altri 11 Comuni, sono cinque i sindaci uscenti in cerca di un secondo mandato: il deputato leghista Adolfo Zordan a Vigodarzere, sfidato da Stefano Spreafichi (Pd) ed Emanuele Frison (civico) da sinistra e da destra gli ex alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che sostengono Demetrio Zattarin; il socialista Riccardo Mortandello, a Montegrotto, è sfidato da Elisabetta Baldi (centrodestra) e Biagio De Salvo (civico); del civico Giacomo Scapin che, ad Ospedaletto, va a duello con il leghista Stefano Gallo; il leghista Filippo Lazzarin, che ad Arzergrande è sfidato da Antonio Faggioni, sostenuto dal centrosinistra. Infine Pasqualina Franzolin che affronta Serenella Negrisolo per restare al comando di Cartura. Entrambe sono candidate in liste civiche.

Sei comuni

Negli altri sei Comuni chiamati al voto, il confronto più incerto è senza dubbio quello di Noventa tra Fabio Borina (Pd) e Marcello Bano (Lega). A Montagnana, si sfidano due candidati del centrodestra, Stefano Frigo e Gian Paolo Lovato e Andrea Vanni (centrosinistra). A Rovolon, per raccogliere l’eredità di Maria Elena Sinigaglia, scendono in gara il suo vice Ermanno Magagnin (centrodestra), Giovanna Cappelletto (centrosinistra) e Lino Rubini (civico). Un altro scontro a tre a Grantorto, dove bisogna scegliere tra la leghista Luisana Malfatti e i civici Fiorenzo Cappellari ed Elio Gelain. A Boara, altro derby tutto di centrodestra tra gli ex colleghi di giunta Andrea Gastaldello e Stefano Mazzetto. Infine si vota anche a Carmignano, a causa della la prematura scomparsa, a febbraio scorso, dell’allora sindaco centrista Alessandro Bolis. Nella corsa alla poltrona di sindaco due membri della giunta uscente, cioè Eric Pasqualon e Raffaella Grando, e Felice Cervellin (centrosinistra).

