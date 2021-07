Commissione stranieri, oggi si chiudono le urne. Finora ha votato il 13%

Ultimo giorno di voto per eleggere i rappresentanti della commissione stranieri. Dopo un mese di urne aperte si è presentato finora nelle sedi dedicate il 13% circa degli aventi diritto e difficilmente oggi i risultati potranno aumentare di molto questa percentuale. Nonostante i numeri sembrino bassi, l'amministrazione si reputa soddisfatta sia per aver riportato in vita la commissione che aveva cancellato la giunta leghista di Massimo Bitonci, sia per aver comunque intercettato migliaia di persone disabituate al sistema.

Il voto

Si voterà quindi fino ad oggi alle 12:30 nelle sale comunali di quartiere: sala Nassirya in piazza Capitaniate, sala di via Curzola all'Arcella, sala "Ferrazza" di via Boccaccio a San Gregorio, la sala consiliare di via Guasti alla Guizza e quella di via Dal Piaz a Chiesanuova. Torneranno così ad avere voce gli oltre 24 mila stranieri residenti a Padova grazie alla commissione, che le assessore Nalin e Benciolini hanno chiamato “per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera", scegliendo un nuovo nome per marcare la differenza dalla precedente giunta leghista.

La commissione

Avrà una durata di 5 anni e i rappresentanti (il regolamento prevede un minimo di 13 e un massimo di 25) saranno eletti grazie a un nuovo sistema di voto elettronico in presenza. Gli aventi diritto, 17 mila sui 24 mila, dovranno recarsi al seggio dove troveranno un codice Pin per avere accesso al voto attraverso uno schermo touchscreen.

I candidati

In tutto sono 26 gli aspiranti rappresentanti. La comunità più presente tra i candidati è quella del Bangladesh, che avrà ben 5 pretendenti, seguita poi da Marocco e Filippine con 4 e Albania con 3.