Walking for Charity: il 5 ottobre parte da Padova la seconda tappa del cammino di beneficenza

Il 5 ottobre partirà da Padova la Walking for Charitity, un cammino di beneficenza ideato da Massimo Pedersoli, trentaquattrenne genovese che a dicembre 2019 ha deciso di mettere in pausa la sua vita per dedicarsi ad un percorso che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per varie associazioni pediatriche e sensibilizzare su tematiche che riguardano la salute e il benessere dei bambini.

La lunga camminata

Il percorso che intraprenderà a Padova toccherà le principali tappe del cammino di S. Antonio e di San Francesco, e terminerà ad Assisi. Il viaggio è particolarmente impegnativo: verranno percorsi 600 km in trenta giorni, con quasi 18000 metri di dislivello positivo. L’obiettivo sarà quello di raccogliere fondi per le associazione “Omphalos progetto famiglie ODV” di Fano, impegnata nel sostegno dei bambini autistici e delle loro famiglie. Massimo Pedersoli racconterà l’esperienza attraverso i suoi canali social “Walking for Charity”, dove le immagini del cammino si alterneranno a campagne di sensibilizzazione sul tema dell’autismo. Per donare sarà sufficiente collegarsi al portale “Rete del Dono” e scegliere di versare un contributo alla campagna “Walking for Autism”. Si tratta del secondo percorso dell’anno: il primo viaggio, interrotto a meno di 300 km dall’arrivo a causa della pandemia mondiale, era iniziato a Genova e si sarebbe dovuto concludere a Lisbona, con l’obiettivo di raccogliere fondi per i bambini della Bielorussia.