Camera di Commercio, Walter Poli in Giunta: «Lavoreremo in squadra per il futuro di Padova»

«Un onore e al tempo stesso una nuova grande responsabilità che accolgo con entusiasmo: ringrazio il Consiglio della Camera di Commercio per la fiducia accordata, la mia elezione nella giunta rappresenta un segnale davvero importante, la conferma della volontà comune di puntare sull’integrazione fra commercio, servizi e imprese del turismo per rendere sempre più attrattivo il territorio»: così Walter Poli, Presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto, commenta la sua elezione nella nuova giunta della Camera di Commercio di Padova.

Walter Poli

Per la prima volta un rappresentante dell’associazione degli albergatori termali entra così nell’esecutivo dell’ente, composto da 7 membri chiamati ad affiancare il presidente Antonio Santocono, rieletto all'unanimità per il prossimo quinquennio. Aggiunge Poli: «Sono pronto a portare il mio contributo. Le premesse sono davvero ottime, e ci sono tutti i presupposti per lavorare bene facendo un bel lavoro di squadra: la rielezione all’unanimità del Presidente Antonio Santocono è la conferma del buon operato del Consiglio uscente e del clima di coesione che si è creato fra le categorie economiche. Un presupposto importante per poter mettere a terra progetti innovativi e di ampio respiro sul solco della strada già tracciata negli ultimi cinque anni. I miei complimenti vanno anche al nuovo vicepresidente Patrizio Bertin: dal momento della mia elezione come Presidente di Federalberghi Terme in Ascom abbiamo subito allacciato un dialogo molto positivo, attivando un confronto aperto su molti temi connessi allo sviluppo del territorio termale e più in generale al turismo nel Padovano».