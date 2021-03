Spritziamo di salute: la nuova iniziativa del Gruppo Synlab a Padova

Synlab, Azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica, lancia “Spritziamo di salute” una nuova iniziativa dove medici e specialisti risponderanno in diretta alle domande del pubblico sui temi più attuali della salute.

Il programma

Il primo appuntamento, programmato per giovedì 11 marzo con inizio alle ore 18, è dedicato a un tema di grande rilevanza per la salute della donna: la menopausa. In Italia sono quasi 15 milioni le donne in menopausa e molte di queste la vivono con grande disagio. «Ma oggi – dichiara la Dr.ssa Antonella Agnello, Ginecologa e Direttrice sanitaria del Poliambulatorio Synlab Euganea Medica - grazie ai progressi della medicina e ad una costante attività di prevenzione, è possibile affrontare con maggiore serenità questa particolare fase della vita, monitorando gli aspetti più importanti della propria salute». All’incontro di giovedì 11 marzo, oltre ad Antonella Agnello, interverrà Cinzia Vettorello, Psicologa e Psicoterapeuta del Poliambulatorio Synlab Euganea Medica. L’evento sarà introdotto e moderato da Gianluigi Scannapieco, Chief Clinical Medical Officer di Synlab Italia. “Spritziamo di salute” proseguirà nei prossimi mesi con incontri su temi di grande attualità come Osteoporosi e Vitamina D, Nutrizione e Sport, ed altri ancora. La partecipazione ai webinar è gratuita e le modalità per iscriversi si trovano sul sito www.gruppodatamedica.it.