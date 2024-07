Weekend di lavori su un tratto della Padova Bologna

Potrebbe causare qualche disagio per chi viaggia in autostrada l'intervento programmato per il prossimo weekend. Sulla A13 Bologna-Padova, infatti, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, nelle due notti di sabato 6 e domenica 7 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.Per questo si suggerisce, in alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, di percorrere la viabilità ordinaria imboccando Corso Stati Uniti e Corso Esperanto per poi accedere attraverso la diramazione di Padova sud al casello di Padova sud.