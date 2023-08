West Nile, ecco l'ordinanza del Comune

«Oramai la West Nile è una malattia endemica. Il Comune fa la disinfestazione ma bisogna collaborare tutti affinché non si diffonda. La migliore protezione rimangono i repellenti. Per proteggerci dalla zanzara che porta il virus bisogna agire in questo modo», spiega l'assessore Andrea Ragona. Un'area, privata, dove è stato individuato un cluster è proprio al confine tra tre comuni, ma di comeptenza di quello patavino. Cluster di West Nile sono stati quindi individuati a Padova e Vigonovo, come ha comunicato ufficialmente Ulss 6.