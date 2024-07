Padova incontra il "Continente Nero": in Fiera il quarto World Architectour

Oltre 1.100 incontri in due giorni, tra una quarantina di imprese d’eccellenza dell’Arredo-Design e 60 buyers di 15 paesi africani, in un padiglione di arredamenti, complementi, illuminotecnica e finiture d’interni Made in Italy. Si terranno da oggi, giovedì 11, a domani, venerdì 12 luglio alla Fiera di Padova nella quarta edizione del World Architectour Africa promosso da Padova Hall (segreteria organizzativa di Médinit, srl veronese specializzata in rapporti internazionali business to business) grazie alla collaborazione con Ice - Agenzia per la promozione.

World Architecture Africa

A partecipare all’evento B2B sono buyer, designer e architetti di Algeria, Angola, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Libia, Marocco, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Sudafrica, Tunisia che incontrano imprese in arrivo per il 30% dalle Marche e per il 30% dal Veneto. Tra gli italiani è nutrita la presenza marchigiana con 8 aziende di Pesaro Urbino, 2 di Ancona e 2 di Macerata): e questo perché Regione Marche e Tecne (Azienda Speciale della Camera di Commercio marchigiana per i settori Mobile e Meccanica) sostengono il progetto; ci sono poi 5 aziende di Vicenza, 2 di Verona e una di Venezia, Padova e Treviso. Seguono imprese in arrivo da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia. I compratori stranieri invece sono soprattutto rappresentanti di importanti studi di architettura che intervengono con amministratori delegati o responsabili; ma anche importanti rivenditori con basi in diverse regioni e più punti vendita e contractor che in Africa gestiscono grandi e lussuosi cantieri. Tra le partecipazioni istituzionali figura Regione Veneto, patrocinatrice dell’iniziativa assieme a Provincia, Comune e Camera di Commercio di Padova. A sancire l’importanza di questi contatti economici, all’avvio dei lavori giovedì ci sarà Alessandra Pastorelli - Capo Ufficio II della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; e per Venicepromex - Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto, il suo procuratore speciale Franco Conzato. Le due giornate riservate agli operatori professionali si tengono al padiglione 11 con orario continuato 9-18.

Mercato in crescita

Con un miliardo e 300mila abitanti l’Africa è il secondo continente più popoloso (17% della popolazione mondiale) con previsione di raddoppio entro il 2050. «Ma non è solo l’aspetto demografico - afferma Nicola Rossi, presidente di Padova Hall - a motivare la Fiera di Padova a incentivare con questo B2B le relazioni internazionali nel settore Arredo- Design Made in Italy. A destare interesse è soprattutto il Trattato di Libero Commercio Continentale Africano - Afcfta a cui aderiscono tutti gli Stati dell’Unione Africana (Eritrea esclusa): trattato che da due anni sta regolando una graduale apertura delle frontiere interne». Obiettivo di agevolare il libero scambio in un’area priva di dazi, è far aumentare gli investimenti che faranno crescere il livello economico di tante popolazioni, incrementando potenzialmente anche del 50% gli scambi commerciali interafricani fino a raggiungere entro il 2050 un preventivato Pil continentale di 29.000 miliardi. A questo si unisce il Piano di Investimenti di Capitale da circa 3.400 miliardi di euro. Tutti elementi che spingono l’Unione Europea - principale partner commerciale dell’Africa - a coltivare i rapporti economici col continente. Dal canto loro le piccole e medie imprese italiane dell’Arredo-Design, selezionate sulla base della qualità e delle capacità di soddisfare eventuali domande crescenti per il residenziale privato e per il sistema alberghiero di medio-alto livello, guardano con grande attenzione a questo scacchiere internazionale. Si tratta di aziende che per dimensioni - flessibilità e storia sono abituate a modellare la loro offerta sulla base delle esigenze della domanda.