Un nuovo spazio verde in Pediatria: il contatto con la natura tra i percorsi riabilitativi

Nel mese dedicato alle Oasi Wwf, inaugura nel complesso di Pediatria all’Azienda Ospedale Università di Padova un nuovo spazio naturale accessibile e senza barriere, che permetterà di inserire il contatto con la natura nei percorsi riabilitativi dei giovani pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza, e di favorire momenti di tranquillità e socializzazione tra pazienti e famiglie. Si tratta della terza Oasi in Ospedale realizzata dal WWF in Italia, dopo quelle già inaugurate nei giorni scorsi a Palermo e Bari.

L'oasi

I 240 metri quadri dell’Oasi in Ospedale a Padova sono inseriti ​nel contesto del più vasto giardino dell’ospedale pediatrico, vicino al reparto di Oncoematologia Pediatrica e facilmente raggiungibile dagli altri reparti. Di fronte l’ingresso dell’Oasi è stato realizzato ​il percorso sensoriale circondato da piante odorose, officinali e da una scatola olfattiva posizionata dentro una piccola bacheca, contenente essenze di fiori di varie specie. Tutti gli elementi dell’istallazione, come lo specchio d’acqua, il giardino delle farfalle e le sedute, sono arricchiti da piante tipiche ed autoctone, per allestire ambienti naturali capaci anche di aumentare la biodiversità locale. I nidi artificiali, le mangiatoie per uccelli posizionati sugli alberi, ​insieme alle bat-box e al condominio per insetti, sono set di una fototrappola che potrà fissare i ricordi dei piccoli pazienti. ​A Padova, poi, la natura entrerà anche nelle camere dei giovani ospiti dell’ospedale, grazie ad ecosistemi in bottiglia e a piccoli vasi di erbe officinali trasportabili.

La clinica

La Clinica Pediatrica svolge la propria attività nell'ambito dell'Azienda Ospedale Università di Padova e, assieme alle altre unità operative pediatriche ed ostetriche-ginecologiche costituisce il Dipartimento ad Attività Integrata per la Salute della Donna e del Bambino altrimenti detto, all'interno dell'Ospedale Generale, "Ospedale Materno-Infantile".​ La Clinica Pediatrica nello specifico – con oltre 150 posti letto disponibili- , rappresenta una realtà complessa e articolata che eroga servizi assistenziali e svolge attività didattica e di ricerca, esclusivamente rivolta all'ambito pediatrico.

L'area

Quest’area verde attrezzata, realizzata dal WWF grazie ad un importante progetto di raccolta fondi lanciato con l’edizione di Urban Nature “La Natura si fa Cura”, sarà utilizzabile non solo dai piccoli pazienti e dai loro familiari, ma anche da insegnanti​, associazioni di volontariato​ e altre figure specifiche del comparto ospedaliero, come educatori professionali e terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. «Siamo emozionati di poter inaugurare oggi qui a Padova la nostra terza Oasi in Ospedale - dichiara Marco Galaverni, direttore Oasi, Educazione e Attivazione del WWF Italia - .La connessione tra la salute della natura e la nostra salute, in ottica One Health, è qualcosa di essenziale che dobbiamo riscoprire e valorizzare sempre più. Sapere che centinaia di piccoli pazienti e le loro famiglie potranno beneficiare di questi spazi naturali ci riempie di emozione, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto di donatori e volontari e del meraviglioso personale dell’Azienda Ospedale Università di Padova che ci teniamo a ringraziare. Il progetto prevede anche un percorso di formazione con proposte laboratoriali ed esperienziali da svolgere nell'Oasi, a cura dell'Ufficio Educazione e Formazione del WWF Italia, per docenti delle scuole nell'ospedale e per il personale della struttura».