Zaia: «Dal 3 giugno apriamo le vaccinazioni dai 12 anni in su»

Il presidente del Veneto durante il punto stampa delle 12 e 30 dalla sede della Protezione Civile di Marghera e ha annunciato la novità che scatterà da giovedì 3 giugno e che offrirà la possibilità di prenotare la dose di vaccino fino ai primi di agosto. Saranno coinvolte anche le farmacie.

Vaccini

«Dalla mezzanotte e un secondo del 3 giugno le aziende sanitarie venete apriranno gli appuntamenti per la vaccinazione a tutte le persone dai 12 anni in su», ha annunciato il Presidente. «Invito - ha suggerito Zaia - tutti gli over 40 intenzionati a vaccinarsi a prenotarsi subito», perché gli attuali 30mila slot liberi, fra due giorni confluiranno nelle nuova riprogrammazione aperta a tutta la popolazione che ne ha diritto.

Dati

Il punto stampa si è però aperto con i dati forniti dal Presidente Zaia riguardanti il bollettino delle 8: «I positivi al coronavirus trovati nelle ultime 24 sono 106 ed i tamponi eseguiti sono stati 25.915, quindi l'incidenza è dello 0,41%. I ricoverati totali per Covid-19 in Veneto sono 653 e sono così suddivisi: 577 in area non critica e 76 in terapia intensiva. Mentre i pazienti non Covid in terapia intensiva sono 349».

