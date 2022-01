Zaia: «Accesso diretto per gli Over 50 non vaccinati»

«In Veneto sono circa 150mila gli Over 50 non ancora vaccinati contro il Covid: per loro abbiamo previsto da oggi l'accesso diretto, senza prenotazione, in tutti i centri vaccini del Veneto in modo che possano mettersi in regola con l'obbligo vaccinale previsto dal nuovo decreto del Governo Draghi». Venerdì 7 gennaio Luca Zaia inizia con queste parole il nuovo punto stampa sull'andamento della pandemia in Veneto dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Open Day

«Domenica 9 gennaio - annuncia il presidente della Regione - ci sarà un "open day" a livello regionale dedicato alle vaccinazioni ad accesso diretto dei bambini da 5 a 11 anni. Sulla vaccinazione obbligatoria l'Italia ha seguito il modello della Germania che ha reso obbligatorio il vaccino agli Over 60. Io continuo a pensare che l'obbligo vaccinale sia insostenibile, solo con l'ammenda amministrativa (multa per i non vaccinati) c'è una possibilità di farlo rispettare. Così però non si risolve il problema sanitario: se gli Over 50 sono quelli da mettere in sicurezza c'è il rischio di dover trascurare altre fasce d'età» il commento di Zaia sul nuovo decreto.

Scuole

«Sulla scuola l'unica novità è il caos - conclude il Presidente Zaia - Bisogna modificare l'atteggiamento verso i positivi asintomatici e i contatti stretti. Prima delle vacanze di Natale avevamo 2.400 classi in quarantena ma il Governo ha deciso che gli istituti dovranno aprire lunedì 10 gennaio. Io avevo chiesto un parere del Cts che non è mai arrivato. Dico già alle famiglie che il Veneto non sarà in grado di sostenere e garantire il tracciamento di tutti gli studenti e del personale scolastico».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 6.846 i nuovi positivi trovati in Veneto su 39.484 tamponi fatti per un'incidenza del 17,34%. In Veneto ad oggi ci sono 155.761 persone positive. I ricoverati negli ospedali sono 1.680 (+153 rispetto a ieri) di cui 1475 in area medica e 205 in terapia intensiva. 270 i pazienti non Covid in Rianimazione. 33 i nuovi decessi a livello regionale nelle ultime 24 ore. Sul fronte vaccini l'87,8% dei veneti si è vaccinato. L'indice Rt scende a 1,1. L'incidenza settimanale è di 1701.2 casi su 100mila abitanti 19% il tasso di occupazione nelle terapie intensive (il limite per l'arancione è 20%). 20% il tasso di occupazione in area medica (il limite da non superare è quello del 30%). 26mila vaccinazioni somministrate in Veneto nelle ultime 24 ore.