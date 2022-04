Unipd prima per gli Era Advanced Grant, Zaia: «L'Ateneo patavino confermato culla del sapere»

«Ancora un riconoscimento internazionale, che conferma l’Università di Padova come culla del sapere. Complimenti all’Ateneo patavino e ai professori Alessandra Biffi, Nicola Elvassore e Giulio Monaco». Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si congratula con l’Università di Padova, vincitrice con tre suoi docenti della call Advanced Grants 2021 assegnati dalla principale organizzazione di finanziamento europea per supportare ricerche eccellenti (Erc) che porta con sé un finanziamento del valore complessivo di 624 milioni di euro, da suddividere tra 253 ricercatori eccellenti in tutta Europa.

Gli Advanced Grants

Tre gli Advanced Grant dell'Università di Padova: rappresentano un nuovo record per l’ateneo e lo collocano, per la seconda volta quest’anno, al primo posto in Italia in una competizione dell’European Research Council. L’Università di Padova, impegnata a promuovere la migliore ricerca di frontiera, si colloca in questa occasione al primo posto in Italia, a pari merito con quella di Trento, per numero di progetti Advanced Grant vinti, e conferma gli ottimi risultati ottenuti nella recente valutazione nazionale della qualità della ricerca, che la riconoscono ai vertici tra i grandi Atenei. «Reperire i finanziamenti necessari alla ricerca– aggiunge Zaia – è una difficoltà annosa nel nostro Paese. All’orgoglio per il successo ottenuto, sia abbina anche la soddisfazione per quanto i tre ricercatori potranno utilizzare per portare avanti il loro prezioso lavoro. In occasione del suo ottocentesimo compleanno Unipd riceve un nuovo, bellissimo e meritato regalo».