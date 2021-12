Zaia: «Basta tamponi ai No Vax. Siamo vicini al collasso»

«Ci sono delle priorità, rivendico la scelta di vietare i test nelle Asl a chi non è vaccinato. Scandaloso che ci sia ancora un 25% di persone che non ha completato il ciclo. Il Super Green Pass servirà a non chiudere». Il presidente Luca Zaia ha deciso: basta tampini ai No Vax. Ormai la dichiarazione di guerra è ufficiale, qualora ce ne fosse ancora bisogno. Zaia e No Vax non sono mai andati d'accordo, tant'è che questi ultimi sono arrivati spesso anche a minacciarlo e addirittura a pubblicare dei video per come raggiungere la sua abitazione di casa. La situazione però adesso sta diventando ingestibile, perchè i contagi in Veneto aumentano e sono circa 656mila i non vaccinati che, secondo Zaia, stanno facendo rischiare la zona gialla alla regione.

Obbligo vaccinale

«Per noi il servizio al cittadino è inviolabile e non ci sono differenze di scelte vaccinali, però il problema è che ci sono le priorità e in questa fase con un’alta circolazione del virus siamo arrivati quasi al collasso dei tamponi per uso diagnostico» ha confermato Luca Zaia durante la conferenza stampa di oggi sul Covid.