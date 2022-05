Nuovo studio sul glioblastoma, Zaia: «Nuova occasione di ricerca medica»

Rappresenta una svolta nella cura di una malattia aggressiva e terribile come il glioblastoma: all'Istituto oncologico veneto partirà uno studio che inizialmente coinvolgerà 36 pazienti. Un risultato che ha spinto il presidente della Regione a congratularsi con l'équipe medica.

Il commento

«Dall’Istituto oncologico veneto, del quale andiamo fieri, è partita oggi verso tutto il mondo una nuova occasione fondamentale di ricerca medica per attaccare e curare un tumore cerebrale aggressivo come il glioblastoma - ha detto Luca Zaia - I primi pazienti per la ricerca possono essere arruolati già da oggi a loro e ai loro medici auguro che la ricerca possa avere risultati concreti e capaci di segnare un nuovo punto contro questo tipo di tumore». La ricerca prevede di agire su più fronti: subito dopo l’atto chirurgico e in modo combinato – Regorafenib, chemioterapia e radioterapia - senza aspettare che la malattia vada in progressione, potrebbe essere la rivoluzionaria chiave di volta per aumentare 0la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita dei pazienti.