Zaia: «Gorbaciov non va solo ricordato ma imitato»

«Oggi, nell’esprimere cordoglio per la scomparsa di Gorbaciov, va detto che non è sufficiente ricordarlo, ma bisogna imitarlo. Chi oggi governa la Russia prenda esempio da lui». Con queste parole il Presidente della Regione ricorda la figura di Mihail Gorbaciov, scomparso all’età di 91 anni. «Quando ero ragazzo – ricorda il Presidente del Veneto – egli ha rappresentato molto per la mia generazione, che visse con molta partecipazione quelle vicende ora consegnate alla storia».

Perestroika

«Con la Perestroika – prosegue il Presidente Zaia – questo leader portò un raggio di sole e di pace nel mondo, nella quale credette fino in fondo. E’ stato protagonista in tanti passaggi fondamentali verso questo obbiettivo: dall’accordo con Bush del 1991, alla fine della guerra fredda, al disarmo nucleare. Fu anche attento al nostro Veneto, che visitò nel 1993, come testimoniano vecchie foto del 1993, un po’ scolorite ma storiche».