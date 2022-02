Zaia in visita al Vimm: «Mi auguro che da fine marzo il Green Pass non sia più indispensabile»

Visita al Vimm del Presidente della Regione, Luca Zaia. A dargli il benvenuto le maggiori autorità civili e militari della città. E’ il Professor Francesco Pagano a presentare al Presidente quelle che sono state le attività del Vimm in questi due anni segnati dalla pandemia. «Quello con Zaia è un rapporto di tipo scientifico, perché non ci ha mai fatto lasciare il sostegno. Azienda Zero ci ha fornito dati fondamentali che ci hanno dato la possibilità di fare comunicazione scientifica a livello mondiale. Oltre al rapporto di tipo economico e di fiducia, c’è anhe una grande collaborazione dal punto di vista scientifico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, prima di lasciare la parola al Presidente Zaia: «Noi abbiamo un centro di ricerca dove lavorano circa duecento lavoratori, e il prodotto di questa azienda va alla comunità. Sarebbe bello che l’amministrazione pubblica, riconoscesse che ricerca vuol dire futuro».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zaia nel suo intervento ha parlato di quella che è la sua idea di sanità del futuro, digitale e robotizzata, dove la tecnologia è supporto dei medici sia per quanto riguarda la diagnosi che la cura. «Serve un rinnovo radicale del rapporto cittadino - medico, nel territorio. La medicina territoriale ha un ruolo fondamentale. Ricerca e innovazione devono essere dei dogmi». Ha parlato anche di Green Pass, che si augura a fine marzo non sia più indispensabile. Un auspicio infine, che siano allentate le regole anche per quanto riguarda gli accessi nelle case di riposo.