Zaia e Malagò insieme al Bo: «I Giochi garantiscono un miliardo e mezzo di Pil»

Un incontro dal titolo "Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come volano della crescita economica del Paese" nell'ambito del Convegno "Progettualità e obiettivi nel PNRR alla luce della crisi internazionale e dell'attuale emergenza energetica". Moderato dal giornalista Luca Telese, ha visto gli interventi, tra gli altri, del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e Giovanni Malagò, Presidente del Coni. I precedenti, quando si tratta di grandi eventi sportivi, non sempre sono stati un successo, soprattutto se guardiamo a quelli organizzati nel nostro paese. Ma sia Zaia che Malagò sono certi che l'effetto sarà positivo per tutto il territorio. «Già oggi godiamo l'effetto olimpiadi. Portiamo a casa la bretella ferroviaria dell'aeroporto di Venezia, le varianti di Cortina e Longarone, il villaggio olimpico, il palazzetto del ghiaccio e molte altre opere che altrimenti non si sarebbero fatte». Dello stesso avviso il Presidente del Coni: «Senza grandi eventi non si fanno le opere», ha dichiarato Malagò.