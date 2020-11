Zaia: «Meno spritz per evitare nuovo lockdown. In arrivo nuove misure»

Puntuale anche oggi il Presidente della Regione, Luca Zaia, con la consueta conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera (VE): «Sono 2.479.307 i tamponi totali eseguiti da inizio pandemia, con attualmente 50.250 persone positive (+2.763) e 1.696 ricoverati negli ospedali del Veneto (+116), il tutto con una importante pressione nelle terapie intensive (210 dedicate al Covid, +7 rispetto a ieri, e 319 non Covid), oltre a 2.643 morti totali (+48 nelle ultime ore) e 5.260 dimessi».

Spritz

«I contagi ed i ricoveri continuano a crescere in tutto il Veneto, ma il problema attuale non sono i letti ma bensì trovare i team che seguano i pazienti ricoverati, anche nelle Rsa. La preoccupazione - dichiara il Presidente del Veneto - non è quindi sul lato ospedaliero, perché da questo punto di vista siamo in grado di curare tutti, ma riuscire a gestire tutto il personale dedicato ai pazienti Covid. A questo punto vi dico: bevete uno spritz in meno per evitare il lockdown. Stiamo difatti preparando una nuova ordinanza, che entrerà in vigore entro la mezzanotte di venerdì, per contrastare gli assembramenti accaduti lo scorso weekend».

Area Gialla

«Essere in area gialla - continua Zaia - non vuol dire poter far festa, non abbiamo vinto nulla. Devo dunque chiedere un sacrificio a tutti: teniamo il freno a mano nei prossimi giorni e soprattutto nel weekend. Evitiamo assembramenti, le cene di rimpatriata e al ristorante andateci ma con i parenti stretti. Noi oltre certi limiti ospedalieri non riusciamo ad andare, cerchiamo di darci tutti una mano». Inoltre, il Governatore ha comunicato di essere stato contattato dal Capo dello Stato al quale ha dichiarato che la vera preoccupazione sul territorio sono i comportamenti sconvenienti di pochi che potrebbero però impattare su tutta la cittadinanza.

Nuove misure

Zaia ha anche dichiarato che in queste ore si sta personalmente coordinando con i colleghi Presidenti delle regioni gialle confinanti per adottare misure che possano essere d’aiuto nel tenere sotto controllo gli assembramenti. Infine, Zaia fa sapere che la Giunta regionale ha approvato un nuovo ed innovativo protocollo per le cure domiciliari (una sorta di telemedicina) di coloro che non necessitano di essere ospedalizzati, tenendo conto che ormai il 70% delle persone che si presentano in pronto soccorso tornano a casa senza problematiche particolari.