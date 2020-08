Zaia, nuova ordinanza: «Tampone obbligatorio per chi rientra dall'estero in Veneto»

Controllo obbligatorio per soggetti a rischio particolare, li definisce così il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Dalla sede della Protezione Civile a Marghera presenta la nuova ordinanza in vigore da subito fino al 6 settembre.

Obbligo di tampone

Lo ripete più volte, obbligatorio e gratuito. Nella nuova ordinanza si prevede per operatori di RSA, di hopsice e di ospedali, se sono stati all’estero, obbligo di tampone. Stesso discorso vale per operatori che prestano assistenza domiciliare, lavoratori stagionali del comparto agricolo, coloro che sono trasferta per lavoro anche per meno di cinque giorni, obbligo al tampone al rientro. Non fa differenza di Paesi in quarantena e quelli che non lo sono, l'ordinanza. Vale quindi anche Malta, Francia, Spagna e Croazia. Il Presidente Zaia ci tiene a sottolineare un aspetto: «Il testing ci permette di individuare chi può essere contagiato, circoscrivere pericoli, salvaguardare la salute pubblica». A domanda diretta risponde: «Nei centri di accoglienza si stanno facendo già i tamponi, noi qui facciamo trentamila tamponi al giorno».

Teatri e stadi

Un’altra novità che sicuramente farà piacere è quella di aprire teatri e spazi, a patto che siano all’aperto. «Rimane l’obbligo di mascherina dall’ingresso fino al posto, stesso discorso per l’uscita. Abbiamo previsto una disposizione che definirei a scacchiera, garantendo la distanza di sicurezza tra le persone». Immediata la domanda sulla possibilità quindi di riaprire gli stadi, e il Presidente chiarisce che è possibile solo per quanto riguarda eventi regionali. Quindi non vale per il campionato nazionale di A, B e C se pensiamo al calcio, mentre per amichevoli e tornei estivi si aprono spiragli per i tifosi di poter tornare a sedersi sulle tribune.